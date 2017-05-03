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За екатеринбургский "Смак" возьмутся через 10 летСегодня в 14:14

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Площадку реконструируют за 2 года.

Стали известны точные сроки реконструкции хлебокомбината "Смак" — 2027-2029 годы. Эта дата значится в приказе облминстроя № 458-П, утверждающем проект планировки и застройки квартала в границах улиц Азина - Шевченко - Свердлова - Мамина-Сибиряка.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро" строительством ЖК "Екатерининский парк" на месте бывшей промплощадки "Уралтрансмаша" займется строительная компания "Премьер". Возведение района будет разбито на три этапа - сначала вдоль улицы Азина, затем рядом с улицей Мамина-Сибиряка, а ближе к финалу строители займутся участком, расположенным вблизи улицы Свердлова. Именно к последнему относится "Смак".

На мартовском градсовете при губернаторе, где рассматривался проект нового ЖК, среди прочих вариантов обсуждался вынос хлебокомбината за пределы реконструируемой территории. Однако теперь в приказе минстроя эта зона значится как территория пищевой промышленности. Судя по всему, функционал площадки сохранится.


За "Смак" (зона обозначена синим цветом) возьмутся в последнюю очередь.

На территории ЖК "Екатерининский парк" будет проживать свыше 9000 человек. Площадь одной только жилой зоны (не считая высотных офисов, детских садов, школ, бульваров, храмов, пешеходных маршрутов, велодорожек и трех новых автодорог) составит 30 гектаров. Одним из партнеров проекта является Русская медная компания.

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