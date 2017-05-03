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ММК выплавил 200-миллионную тонну конвертерной сталиСегодня в 11:39

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За 27 лет.

Кислородно-конвертерный цех (ККЦ) ММК преодолел важный символический рубеж в 200 миллионов тонн выплавленной стали.

ККЦ - основное сталеплавильное подразделение Магнитки. Там выплавляется более 80% всей стали компании (примерно около 10 миллионов тонн в год). Цех является один из самых производительных в мире среди аналогов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", первая сталь в ККЦ Магнитки была получена 2 ноября 1990 года – дата считается днем рождения цеха. Тогда была запущена первая очередь в составе конвертера №1, агрегата доводки стали, машины непрерывного литья заготовок №1 и отделения подготовки литых слябов. Спустя 4 года были построены второй конвертер и МНЛЗ №2,3,4, а в 1999 году заработал третий конвертер.

В октябре 2006 года ККЦ выпустил 100-миллионную тонну стали, а в марте 2012 года – 150-миллионную.

Сейчас в состав цеха входят новая установка десульфурации чугуна, три высокопроизводительных 370-тонных конвертера с верхней продувкой, пять слябовых машин непрерывного литья заготовок и участок внепечной обработки. Последний включает два циркуляционных вакууматора, три установки печь-ковш, два агрегата доводки стали, а также стенды усреднительной продувки.

В последние годы ККЦ совершенствует технологи, осваивая производства новых марок стали. В 2016 году в цехе был реализован крупный энергоэффективный проект. Модернизация систем управления двигателями дымососов потянула на сумму в 400 миллионов рублей. Годовой экономический эффект от проекта превышает 100 миллионов рублей.

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