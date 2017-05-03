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Baker Hughes запускает новое производство в Тюменской областиСегодня в 13:00

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По выпуску оборудования для ремонта скважин.

20 июня 2017 года американская Baker Hughes запустит новое производство в Тюменской области. Выпуску оборудования для заканчивания и ремонта скважин будет налажен базе Тюменского производственного комплекса компании. Будет создано 30 рабочих мест.

Решение о запуске проекта Baker Hughes приняла в рамках поддержки российской программы импортозамещения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, производство позволит обеспечить буровые и нефтегазовые компании Тюменской области высокотехнологичным оборудованием, произведенным в России. Ожидается, что предприятие окажет положительный эффект на регион в целом.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркивает, что в субъекте при участии региональных и муниципальных властей создаются все условия для легкого и быстрого создания и развития бизнеса. "Мы постоянно работаем над этим", - заключил он.

Следует отметить, что завод Baker Hughes был запущен в Тюмени в начале 2014 года. Предприятие специализируется на производстве нефтепогружного кабеля с использованием уникальной изоляции DL90. Последняя имеет повышенную устойчивость и обеспечивает высокую продолжительность использования кабеля в работе нефтяных скважин. Формула смеси выведена Baker Hughes и охраняется патентом.

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