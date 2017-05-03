Крупнейший молочный комплекс Тюменской области запустят к 2018 годуСегодня в 16:33
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Коров закупают в Голландии и Германии.
Молочно-товарный комплекс (МТК) на 4600 голов, возводимый в Голышмановском районе Тюменской области, планируется запустить к концу 2017 года. Проект стоимостью 5,6 миллиарда рублей реализует ГК "Дамате" при участии Danone.
Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, первая очередь МТК уже возведена, строительство второй ведется.
На основной площадке в 56,6 гектара разместятся 9 коровников. 5 из них замет основное стадо, которое сформируют из немецких и голландских буренок.
Все помещения оснащены новейшим стойловым и технологическим оборудованием европейского и российского производства. Основной доильный зал системы "Карусель" позволит организовать дойку всего стада за 6 часов.
Ожидается, что после выхода на полную мощность новый комплекс станет крупнейшим в регионе и будет производить 44,7 тысячи тонн молока в год. Сырье поступит на переработку заводам компании Danone, в частности молочному комбинату "Ялуторовский".
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев не раз подчеркивал значимость "молочного" проекта для развития АПК региона и пищевой перерабатывающей промышленности. Он выразил уверенность, что с выходом комплекса на полную мощность регион значительно нарастит объемы производства молока, будут созданы новые рабочих места. Кроме того, стимул к развитию получат смежные производства.
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