Из-за переезда.

В Лесном уволился гендиректор градообразующего предприятия - ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" - Андрей Новиков покинул пост со 2 мая. Официально причиной его ухода стала смена места жительства. Исполняющим обязанности руководителя ФГУП назначен главный технолог Сергей Жамилов, сообщает "Уралинформбюро".

Как поясняют в пресс-службе предприятия, новый гендиректор будет выбран по итогам конкурса, условия и сроки которого будут объявлены позже.

"Электрохимприбор" входит в ГК "Росатом". Изначально предприятие занималось производством изотопов урана, впоследствии линейка продукции существенно расширилась, в том числе за счет оборудования для нефтегазовой промышленности и энергетики.