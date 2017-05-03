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Российских фрилансеров лишат пенсии и медпомощиСегодня в 17:29

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А также поездок за рубеж.

Самозанятых россиян вынудят платить налоги. В противном случае им грозит запрет на выезд за границу, а также лишение полноценных пенсии и медпомощи. Комплекс мер по выводу фрилансеров из тени до конца 2017 года разработает Совет Федерации, рассказал "Российской газете" сенатор Валерий Рязанский.

На сегодня, по данным Росстата, в стране насчитывается порядка 25 миллионов самозанятых, которые не платят налоги. При этом взносы, к примеру, в Фонд ОМС ложатся на региональный бюджет.

О социальных обязательствах фрилансерам планируют напомнить, отказав в выезде за рубеж или выплате полноценной пенсии. При отсутствии необходимого стажа и "заработанных" баллов пожилой россиянин уже сейчас может претендовать только на минимальную пенсию по старости - порядка 7-8 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Грядут изменения и в системе бесплатного медицинского обслуживания. По словам В.Рязанского, тем, кто не легализует свои взаимоотношения с государством, будут оказывать только экстренную медпомощь.

Чтобы избежать таких последствий, достаточно приобрести патент для регистрации в качестве самозанятого гражданина. Рассчитывать на "охранную грамоту" могут репетиторы, няни, швеи, продавцы собственной сельхозпродукции, водители, фотографы, независимые журналисты и многие другие. В среднем по России стоимость патента составляет 20 тысяч рублей в год.

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