Россия оставила турецкие помидоры под запретомСегодня в 08:30
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В остальном - отношения восстановлены.
Россия сняла с Турции ряд ключевых экономических санкций. Об этом в ходе пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Эрдоганом заявил президент РФ Владимир Путин.
Сняты все ограничения помимо эмбарго на ввоз турецких помидоров, сообщают федеральные СМИ. Введение безвизового режима между двумя странами также отложено.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", заморозка торговых отношений нанесла существенный ущерб экономикам обеих стран: Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов, Турция - порядка 1,7 миллиарда долларов.
Продовольственное эмбарго было введено в ноябре 2015 года, после того, как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. Летом 2016-го ограничения были сняты в отношении ряда товаров, однако томатам по-прежнему была закрыта дорога в Россию. В ответ в марте 2017 года Турция отказала России в беспошлинном ввозе российского зерна, кукурузы и подсолнечного шрота.
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