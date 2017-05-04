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"МРСК Урала" проведет День открытых дверейСегодня в 12:18

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Для поставщиков.

ОАО "МРСК Урала" готовится к Дню открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур. Мероприятие пройдет 19 мая в рамках Дня российского предпринимательства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Соберутся представители различных компаний, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Также будут присутствовать руководители региональных подразделений общественных организаций, специалисты департамента логистики и материально-технического обеспечения и департамента безопасности "МРСК Урала".

Энергетики ответят на вопросы, касающиеся процедуры закупок, требований к оформлению документов для участия в конкурсных процедурах. Расскажут о мерах поддержки в рамках действующей программы партнерства ОАО "МРСК Урала" с "бизнес-малышами".

Последняя работает в компании уже четвертый год. Мероприятия программы предусматривают увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, включая инновационную и высокотехнологичную продукцию, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

В 2016 году специалисты ОАО "МРСК Урала" провели более 4 600 закупок на общую сумму свыше 12,3 миллиарда рублей. Экономический эффект по их итогам составил 977 миллионов рублей. Объем закупок у малых и средних предприятий превысил 6,8 миллиарда рублей.

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