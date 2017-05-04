Российская "грин-карта" приманит специалистовСегодня в 16:24
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Из-за границы.
Аналог американской грин-карты планирует ввести с 2019 года Минкомсвязи РФ. Это будет так называемая карта российского соотечественника, пишут "Известия".
Получить ее сможет иностранец российского происхождения, свободно владеющий русским языком и имеющий высокую квалификацию в какой-либо сфере деятельности. Обладатель карты сможет беспрепятственно въехать в РФ и устроиться на работу, передает "Уралинформбюро".
Проект документа направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития.
Эксперты расходятся в прогнозах эффективности карты соотечественника. В частности, они указывают на то, что потребуется проработать систему объективной оценки квалификации претендента. Кроме того, в стране имеется определенный опыт легализации высококвалифицированных иностранных кадров при помощи работодателя.
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свои высококвалифицированные кадры России не нужны, а вот чужих будут переманивать, да?ответить
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