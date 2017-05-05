На подходе новое уголовное дело?

Генпрокуратура завершила проверку по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204 - материалы переданы в Следственный комитет. Ревизоры сочли сделку экономически невыгодной и видят основания для возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

"Почта России" начала использовать собственные самолеты в декабре 2016 года: из-за бурного развития интернет-торговли поток посылок вырос многократно. Грузовые лайнеры были куплены у "Ильюшин Финанс Ко" за 3,4 миллиарда рублей.

По данным "Коммерсанта", ФГУП, не имеющее разрешения на полеты, сдало грузовые самолеты в аренду ООО "Авиакомпания "Авиастар-ТУ", а затем само же арендовало их у нее. Только за первый месяц авиакомпания получила от почтового ведомства 151 миллионов рублей за эксплуатацию лайнеров, в свою очередь заплатив "Почте России" в качестве арендной платы всего 71 миллион.

"Таким образом, складывается странная ситуация, когда "Авиастар-ТУ", получив два государственных воздушных судна, за счет разницы цены договоров аренды и фрахта получает двойную прибыль в размере 80 миллионов рублей за нахождение самолетов в эксплуатации", - считают ревизоры.

При этом, по их данным, ФГУП предоставило авиакомпании право использовать Ту-204 для перевозки товаров других фирм: доля грузов самого ФГУПа не превышает 15% от общего объема. Причем сторонним компаниям услуги обходятся в 10 раз дешевле: стоимость перевозки килограмма груза для "Почты России" с учетом расходов по содержанию и заправке своих самолетов составляет 970 рублей, а для коммерсантов - всего 86 рублей.

В пресс-службе ФГУП утверждают, что закупка магистральных самолетов была согласована с Минкомсвязи и проводилась в полном соответствии с законодательством, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что ранее СКР возбудил уголовное дело по фактам многомиллионных премий руководству ФГУП "Почта России". Его фигурантом стала глава департамента организационного развития Минкомсвязи РФ Ирина Лаптева. По версии следствия, она необоснованно распорядилась выплатить гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову в 2014-2015 годах 46 миллионов рублей в качестве зарплаты и более 82 миллионов премии за 2014 год.

Также рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела о премиях на 270 миллионов рублей, которые Страшнов якобы незаконно выписал своим замам в 2014-2015 годах.