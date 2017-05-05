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"Смак" разбили на три зоныСегодня в 17:39

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Здание фабрики-кухни сносить не будут.

Эксперты из Челябинска и Барнаула запретили сносить фабрику-кухню, расположенную на территории хлебокомбината "Смак". Текст экспертизы зон охраны объекта культурного наследия размещен на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Промплощадка "Смака" попадает в зону застройки ЖК "Екатерининский парк", которая начнется в 2027 году.

"Фабрика-кухня" — памятник архитектуры эпохи конструктивизма своим фасадом выходит на улицу Свердлова. Согласно экспертизе, здание попадает в зону №1. Там запрещено какое-либо новое строительство — равно как и снос существующих капитальных объектов. Зато можно обустраивать велосипедные и пешеходные дорожки, размещать парковки и высаживать зеленые насаждения. В зоне №2, расположенной за историческим зданием фабрики-кухни, новые капитальные объекты строить можно, но с соблюдением стилистики охраняемого объекта (то есть близкой к конструктивизму) и не выше 14 метров. А вот магистрали, по которым может двигаться тяжелый грузовой транспорт, а также инженерные коммуникации здесь прокладывать нельзя. Третья зона (слева и справа от главного фасада фабрики-кухни) предназначена для строительства и реконструкции капитальных объектов высотой не более 18 метров. Существующие на этом участке постройки эксперты разрешили сносить, запретив при этом прокладку наземных и подземных коммуникаций, установку временных парковок и глухих ограждений и проведение земляных работ без предварительного археологического исследования.

Как пояснила "Уралинфомбюро" замначальника отдела госохраны объектов культурного наследия Екатерина Рогожкина, вплоть до 11 мая горожане в рамках общественного обсуждения могут вносить свои предложения к экспертизе. Они будут учтены при окончательном утверждении документа.

Проект ЖК "Екатерининский парк" разработан компанией "Премьер" и дважды одобрен на заседаниях Градсовета при губернаторе в марте этого года. Реализация проекта рассчитана до 2029 года. Площадь жилой застройки составит 30 гектаров. Кроме того, здесь будут размещены высотные офисы, проложены дороги, бульвары, пешеходные и велосипедные дорожки, построены детские сады и храмы. Главной транспортной артерией района станет Мельковский проезд. Среди партнеров проекта — Уральский банк реконструкции и развития и Русская медная компания.

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