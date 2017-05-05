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Нефтедобытчики поборются за крупнейшее месторождение РФСегодня в 14:00

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Из нераспределенных на суше.

Эргинское нефтяное месторождение в Югре - крупнейшее нераспределенное в России из находящихся на суше - должно уйти с молотка 12 июля 2017 года.

Новую дату аукциона назвал глава Минприроды Сергей Донской. По словам министра, отмена торгов, назначенных изначально на 7 июня, связана с ошибками в документации.

Решение о продаже Эргинского участка недр площадью около 763 квадратных километров было принято правительством РФ в мае 2016 года. С тех пор стартовый платеж вырос с 5,35 до 7,434 миллиарда рублей, уточнены и условия разработки месторождения. В частности, победитель аукциона обязан переработать всю добытую нефть, запасы которой оцениваются более чем в 100 миллионов тонн, на российских НПЗ, сообщает "Уралинформбюро".

Интерес к Эргинскому месторождению проявили "Роснефть", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "НОВАТЭК", Независимая нефтегазовая компания. Не исключено и участие в аукционе "ЛУКОЙЛа".

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