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В Ишиме сменился поставщик теплаСегодня в 12:48

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И горячей воды.

После майских праздников физические и юридические лица Ишима получат квитанции на оплату тепла от Тюменьэнергосбыта – филиала АО "ЭК "Восток". Ранее их выставляло МУП "Ишимские тепловые сети".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", новшество связано с заключением концессионного соглашения между филиалом ПАО "СУЭНКО" и администрацией Ишима. Это было сделано в начале 2017 года. Теперь поставщиком тепловой энергии и горячей воды в Ишиме является "Тепло Тюмени".

За заключение договоров между горожанами и новым поставщиком, а также сбор платежей отвечает Тюменьэнергосбыт – филиал АО "ЭК "Восток".

"У нас есть опыт работы по такой схеме с "Теплом Тюмени" в Тобольске. Уже 6 лет она показывает свою состоятельность и удобство для наших потребителей. Мы берем на себя обязательства по решению вопросов касательно выставления счетов и постоянно развиваем сервисы по приему показаний и оплат, - отмечает директор Тюменьэнергосбыта – филиала АО "ЭК "Восток" Александр Быков. - При этом стоимость коммунальных услуг останется прежней - осуществляемая нами агентская деятельность не повлияет на тариф".

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