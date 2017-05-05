"Тепло Тюмени".

Физические и юридические лица Ялуторовска и Заводоуковска после майских праздников получат квитанции на оплату тепла, водоснабжения и водоотведения от Тюменьэнергосбыта – филиала АО "ЭК "Восток", а не от муниципальных предприятий.

Эти связано с тем, что в начале 2017 года были заключены концессионные соглашения между "Теплом Тюмени" - филиалом ПАО "СУЭНКО" и администрациями двух городов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", в Заводоуковске "Тепло Тюмени" оказывает услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, в Ялуторовске – услуги поставки тепла и горячей воды.

Регуляцию договорных отношений между горожанами и "Теплом Тюмени", а также начисления и сбор платежей осуществляет филиал АО "ЭК "Восток" - Тюменьэнергосбыт.

Как отмечает директор предприятия Александр Быков, по такой же схеме работа с "Теплом Тюмени" осуществляется в Тобольске.

"Уже 6 лет она показывает свою состоятельность и удобство для наших потребителей. Мы берем на себя обязательства по решению вопросов касательно выставления счетов и постоянно развиваем сервисы по приему показаний и оплат. При этом стоимость коммунальных услуг останется прежней - осуществляемая нами агентская деятельность не повлияет на тариф", - отметил он.