НК "Роснефть" нарастила газодобычу на 2,9%Сегодня в 12:03
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До 17,21 миллиарда кубометров.
ПАО "НК "Роснефть" продолжает увеличивать добычу углеводородного сырья. Добыча жидких углеводородов в первом квартале 2017 года предприятиями компании составила 70,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента.
Среднесуточный рост добычи составил 11,1 % по отношению к 1 кварталу 2016 года. Наибольший вклад в позитивную динамику органической добычи внесли Ванкорский кластер (+10,1%), "Юганскнефтегаз" (+0,7%), "Самаранефтегаз"(+3,2%), "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (+14,8%).
Добыча газа "Роснефтью" составила 17,21 миллиарда кубометров (+ 2,9%). Компания видит серьезный потенциал развития газового бизнеса. Еще в прошлом году она стала крупнейшим независимым производителем газа.
Извлекаемые запасы газа НК "Роснефть" составляют 7,5 триллиона кубометров, что позволяет уверенно наращивать добычу. Основные центры роста добычи природного газа в ближайшие годы – это проект РОСПАНа (Ново-Уренгойский, Восточно-Уренгойский лицензионные участки), Харампурское и Береговое месторождения, Кынско-Часельская группа месторождений.
Рост объемов добычи углеводородов АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" обусловлен, прежде всего, наращиванием темпов эксплуатационного бурения, вводом новых скважин, а также увеличением числа операций гидроразрыва пласта по технологии создания высокопроводящих трещин на лицензионных участках. Эти мероприятия обеспечили высокие дебиты скважин.
Компания продолжает активное освоение новых перспективных месторождений (так называемых гринфилдов) в том числе, Сузунского. На данный момент накопленная добыча на Сузунском месторождении составляет уже 2,7 миллиона тонн. Месторождение входит в Ванкорский кластер, который считается визитной карточкой "Роснефти".
Продолжается опытно-промышленная разработка Юрубчено-Тохомского месторождения, которое готовится к запуску в промышленную эксплуатацию. "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" добыла уже миллионную тонну нефти с начала разработки участка недр. В рамках реализации проекта построены 43 скважины, включая 33 добывающих. В поисках оптимальных решений для эффективной разработки Юрубчено-Тохомского месторождения была пробурена первая многозабойная скважина с первоначальными дебитами нефти около 200 тонн в сутки.
Объем эксплуатационного бурения компании увеличился на 9% - до 2,3 миллиона метров. Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 23%. Доля горизонтальных скважин сохранилась на уровне 32%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе НК "Роснефть".
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