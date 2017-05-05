В сжатые сроки.

Базовый производственный актив ГК "Новый Поток" Антипинский НПЗ завершил плановый ремонт на основном техоборудовании. Работы были выполнены на установках гидроочистки дизтоплива (УГОДТ), производства водорода, элементарной серы. Также были приведены в порядок секции вакуумной перегонки установки глубокой переработки мазута (УГПМ).

Оборудование остановили в ночь на 25 апреля, а уже к концу месяца его вновь запустили в эксплуатацию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

В рамках ремонта специалисты провели контрольно-измерительные приборы, ревизию запорно-регулирующей арматуры. Также было обследовано и организовано обслуживание техоборудования и трубопроводов, проведены профработы на системах тепло, водо- и энергообеспечения объектов.

Кроме того, были выполнены работы по интеграции сетей и коммуникаций строящейся комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ) в схемы действующего техоборудования.

Ремонт шел в соответствии с заблаговременно разработанным планом-графиком. Последний предусматривал проведение большинства подготовительных мероприятий еще до остановки основного техоборудования. Это позволило сократить сроки реализации мероприятий, минимизировав влияние временной остановки оборудования на производственные показатели Антипинского НПЗ за прошедший месяц.

Одновременно с плановыми ремонтными работами на вакуумном блоке идет модернизация второй секции УГПМ – установки замедленного коксования (УЗК). Это позволит увеличить мощность УЗК на 17%. Завершить модернизацию планируется в начале мая 2017 года.

Группа компаний "Новый Поток", учрежденная Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад, владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также в New Stream Group входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых проектов в регионах присутствия в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки завода превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество выпускаемого Антипинским НПЗ дизтоплива соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.