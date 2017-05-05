ОАО "Роскоммунэнерго".

"МРСК Урала" требует признать несостоятельным ОАО "Роскоммунэнерго" (находится под управлением АО "Межрегионсоюзэнерго"). Предприятие выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Нижнем Тагиле, а также в Невьянском и Горноуральском городских округах.

5 мая Арбитражный суд Свердловской области вынес решение, подтверждающее очередной объем задолженности сбытовой компании. На 1 мая 2017 года сумма долга перед "МРСК Урал" превысила 938 миллионов рублей. В арбитраж Карачаево-Черкесской Республики направлено заявление о банкротстве "Роскоммунэнерго".

Проблема неплатежей ОАО "Роскоммунэнерго" в адрес ОАО "МРСК Урала" существует с 2008 года. От погашения задолженности гарантирующий поставщик уклоняется под различными предлогами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала".

В октябре 2016 года, чтобы приостановить судебные разбирательства по взысканию долгов, ОАО "Роскоммунэнерго" подало в Свердловский облсуд заявление о пересмотре тарифного решения, установленного РЭКом региона в конце 2015 года. Однако ходатайство было признано необоснованным.

Кроме того, "Роскоммунэнерго" ссылается на наличие дебиторской задолженности со стороны населения. Между тем, по официальным данным, поставщик на протяжении нескольких лет демонстрировал показатели собираемости на уровне около 90%.

"МРСК Урала" неоднократно пыталась договориться с недобросовестным поставщиков. Одна из последних встреч прошла в начале 2017 года при посредничестве министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, присутствовали и представители прокуратуры региона.

Кроме "Роскоммунэнерго", АО "Межрегионсоюзэнерго" управляет ОАО "Вологодская сбытовая компания", ОАО "Архангельская сбытовая компания" и ОАО "Хакасэнергосбыт". Общая задолженность группы сбытовых компаний перед предприятиями ПАО "Россети" на начало 2017 года составила 10,5 миллиарда рублей.

Во всех регионах их деятельности сложилась негативная ситуация с платежной дисциплиной. В Республике Хакасия, Вологодской и Архангельской областях возбуждены уголовные по фактам неправомерных действий руководителей сбытовых компаний АО "Межрегионсоюзэнерго". ОАО "МРСК Урала" также будет добиваться оценки действий руководителей "Роскоммунэнерго" с точки зрения Уголовного кодекса РФ.