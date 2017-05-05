С начала года.

За первый квартал 2017 года предприятия Свердловской области получили 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие своих производств. До конца года региональный кабмин планирует получить еще 2 миллиарда, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

"Главой Свердловской области Евгением Куйвашевым поставлена задача по увеличению притока инвестиций на развитие промышленного комплекса региона, в том числе, за счет средств федерального бюджета. Плановый показатель на 2017 год – 3,5 миллиарда рублей. Привлеченные средства позволят создать новые высокопроизводительные рабочие места, увеличить выпуск востребованной конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью", – пояснил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Кроме того, по его словам, получившие госфинансирование предприятия могут рассчитывать и на льготные займы - под 5% годовых из регионального фонда технологического развития промышленности, бюджет которого на 2017 год составляет 1 миллиард рублей.

Для сравнения, за 2016 год при поддержке областного министерства промышленности в предприятия Среднего Урала из федерального бюджета было инвестировано 3 миллиарда 996 миллионов рублей.