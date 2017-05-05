Москва инвестировала в предприятия Среднего Урала 1,5 миллиарда рублейСегодня в 18:31
- Текст
С начала года.
За первый квартал 2017 года предприятия Свердловской области получили 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие своих производств. До конца года региональный кабмин планирует получить еще 2 миллиарда, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
"Главой Свердловской области Евгением Куйвашевым поставлена задача по увеличению притока инвестиций на развитие промышленного комплекса региона, в том числе, за счет средств федерального бюджета. Плановый показатель на 2017 год – 3,5 миллиарда рублей. Привлеченные средства позволят создать новые высокопроизводительные рабочие места, увеличить выпуск востребованной конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью", – пояснил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.
Кроме того, по его словам, получившие госфинансирование предприятия могут рассчитывать и на льготные займы - под 5% годовых из регионального фонда технологического развития промышленности, бюджет которого на 2017 год составляет 1 миллиард рублей.
Для сравнения, за 2016 год при поддержке областного министерства промышленности в предприятия Среднего Урала из федерального бюджета было инвестировано 3 миллиарда 996 миллионов рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:37
Южноуральский губернатор остался верен немцам
В выборе машин.Сегодня в 18:31
Москва инвестировала в предприятия Среднего Урала 1,5 миллиарда рублей
С начала года.Сегодня в 18:26
Отчитаться перед налоговой россиян позовут в МФЦ
С декларациями.Сегодня в 18:23
В День Победы центр Екатеринбурга закроют для автомобилистов
И желающих выпить.Сегодня в 18:07
США топчутся в шаге от войны с Россией
Вокруг портов Дальнего Востока.Сегодня в 18:03
Центнер взрывчатки нашли в квартире экс-военного под Питером
Через 4 года после его смерти.Сегодня в 17:54
Соцучреждения Среднего Урала отдадут клиентам на растерзание
Ради оценки качества услуг.Сегодня в 17:41
Копейчанин отделался "условкой" за гибель 16-летней школьницы
Которую застрелил его сын.Сегодня в 17:39
"Смак" разбили на три зоны
Здание фабрики-кухни сносить не будут.Сегодня в 17:28
Свердловский депутат Олег Исаков не ушел от банкротства
Претензии ВТБ поддержал 17 апелляционный суд.Сегодня в 17:21
Успенской церкви Ново-Тихвинского монастыря выдали акт экспертизы
Для реконструкции.Сегодня в 17:17
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:13
Пермяк зарезал приятеля и сжег свою одежду
Заметая следы.Сегодня в 17:05
Генпрокурор Чайка заработал за год 9 миллионов
Его супруга - более 8,2 миллиона.Сегодня в 16:55
Екатеринбургских школьников поделили на бедных и богатых
За обеденным столом.
Главные новости
- Сегодня в 17:21Успенской церкви Ново-Тихвинского монастыря выдали акт экспертизы
- Сегодня в 14:59СКР объявил Юревича в международный розыск
- Сегодня в 12:43"Ростех" поставил УВЗ под сокращение
- Сегодня в 12:12Государство скинет с шеи 9% пенсионеров
- Сегодня в 11:34В Екатеринбурге дошло до суда дело о пытках в колонии
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.