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Российским интернет-шопоголикам в 5 раз урежут лимит посылок10 мая в 10:53

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Беспошлинных.

Страны Евразийского экономического союза в пять раз снизят максимальный порог беспошлинного ввоза товаров по почтовым каналам. Если сейчас он составляет 1000 евро, то с 2019 году норму урежут до 500, а с 2020-го - до 200.

Для провоза товара в багаже лимит снизят втрое - до 500 евро к 2021 году. Весовое ограничение составит 25 килограммов вместо сегодняшних 50. При этом новые нормативы не будут применяться к авиапассажирам, пишет "Российская газета".

Такие цифры содержатся в проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), опубликованном для общественного обсуждения.

Стоит отметить, что разговоры о снижении норм беспошлинного ввоза периодически велись последние два года. Инициатором была белорусская сторона, так как норма беспошлинного ввоза в Республику почти в 50 раз меньше, чем в России и Казахстане (22 евро против 1000), что провоцирует к "кривым" схемам доставки посылок из-за рубежа, передает "Уралинформбюро".

Превысившие нормативы беспошлинного ввоза пока должны будут уплатить в бюджет прежние 30 процентов от стоимости посылки, но не менее 4 евро за килограмм сверх лимита (весовое ограничение - 31 кило). Однако в дальнейшем и эта величина будет пересмотрена.

Планируется, что нововведения поспособствуют росту отечественного производства и борьбе с недобросовестными предпринимателями, которые по почтовым каналам ввозят товары без уплаты пошлин.

Эксперты уверены, что рядовым россиянам не придется сворачивать интернет-шопинг: в среднем они закупаются на 20 долларов в месяц.

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