Для производства медицинского спирта.

Выпускать лекарственные средства на основе спирта будет возможно только на оборудовании, включенном в госреестр. С таким предложением выступил Минпромторг РФ, успевший получить одобрение своей инициативы в Минфине. В правительстве считают, что подобный шаг поможет в борьбе с нелегальным рынком, сообщают "Известия".

Пока подобного реестра нет. Более того, не прописаны и полномочия федеральных органов по его ведению, передает "Уралинформбюро".

По существующему порядку изготовители имеют право отгружать медицинский спирт только производителям препаратов, хотя и признают, что он может незаконно использоваться и для выпуска алкогольной продукции.

"Создание реестра оборудования поможет с решением этой проблемы", - считает Владимир Черный, представитель ЗАО "РФК" производящего спирт. Однако формирование подобного списка, добавляет он, может потребовать дополнительных затрат и, следовательно, отразиться на цене конечной продукции.

Похоже, что производителей волнует продвижение законопроекта не только поэтому. За I квартал 2017 года, по данным аналитика фармацевтического рынка DSM group, закупки медицинского спирта учреждениями здравоохранения упали почти на 26%, пошли вниз и продажи дезинфицирующих средств. Реализация травяных настоек снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом. В условиях сокращения платежеспособного спроса оградить "вотчину" от посторонних будет нелишним.