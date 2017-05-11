На благоустройство.

В Курганскую область едет федеральный ревизор от ОНФ. 11 мая координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина проверит расходование 92 миллионов рублей на федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

Калинина в сопровождении городских и областных чиновников обследует двор дома по улице Пушкина, 91, общественные пространства, вошедшие в программу "Комфортная городская среда на 2017 год", а также территорию у Гимназии №30, пояснили "Уралинформбюро" в реготделении ОНФ.