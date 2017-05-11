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МУГИСО сдало в аренду 31 участок в Екатеринбурге 10 мая в 18:53

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На 8 лет.

Фонд имущества Свердловской области провел аукцион на право аренды 31 участка под билборды в Екатеринбурге. По итогам торгов бюджет города будет пополняться на 4,9 миллиона рублей в год в течение 8 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.

Все участки были разделены на 6 лотов. 4 из них (на 20 щитов) выиграло ООО "Ректол", обязавшееся платить по 3 с небольшим миллиона рублей арендной платы в год. Еще 2 лота на 11 щитов ушли ООО "Хэт-Трик" за 1,835 миллиона.

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