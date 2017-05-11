Ради "репутационной поддержки".

В Федеральную антимонопольную службу поступила заявка на покупку 65,43% акций ПАО "РБК". Документы находятся на рассмотрении, сообщил RNS начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Николай Карташов.

Ходатайство о приобретении ценных бумаг медиахолдинга еще 28 апреля 2017 года подало АО "Сотол Проект", входящее в группу ЕСН бизнесмена Григория Березкина. По данным ЕГРЮЛ, компания с уставным капиталов в 400 тысяч рублей принадлежит Асэну Сафиулину и специализируется на продаже недвижимости, передает "Уралинформбюро".

Г.Березкин несколько месяцев ведет с группой "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова переговоры о покупке медиахолдинга РБК. По словам бизнесмена, российский предприниматель должен быть репутационно поддержан в стране, а РБК отвечает этим ценностям.

Стоит отметить, что медиахолдинг РБК включает новостной сайт, телеканал, журнал, ежедневную газету, интернет-издание CNews и тематические проекты.

Группt ЕСН Березкина принадлежат два нефтеналивных терминала и 50,5% энерготрейдера "Русэнергосбыт". Под ее контролем находится поставщик электроэнергии для "Транснефти" - "Русэнергоресурс". Кроме того, Березкин входит в число владельцев "Комсомольской правды" и московской версии газеты Metro.