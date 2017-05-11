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Тюменцы и немцы наметят проекты по нефтегазохимииСегодня в 12:03

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И логистике.

Тюменские и немецкие промышленники намерены скооперироваться в сфере нефтегазового машиностроения и нефтегазохимии. Также планируется развивать переработку экологичной сельхозпродукции, деревообработку и логистику.

Детали сотрудничества будут обсуждаться 11 мая 2017 года с замгубернатором Тюменской области Вадимом Шумковым в Берлине в конференц-зале Восточного комитета немецкой экономики. На встрече собираются присутствовать представители около 50 немецких предприятий.

Такие компании, как берлинская инновационная машиностроительная фирма BORSIG GmbH, сервисная компания нефтегазового, машиностроительного и транспортного оборудования BUCHEN UmweltService GmbH, нефтегазовое машиностроительное предприятие Bentec Drilling & Oilfield Systems GmbH, инновационный технопарк Adlershof проведут индивидуальные переговоры по вопросам реализации совместных проектов.

Кроме того, делегация правительства Тюменской области примет участие в приеме посольства РФ в Берлине. В его рамках Вадим Шумков встретится с руководством нескольких крупных немецких компаний, в частности, "Кнауф Гипс КГ", "Гюнтер Паппенбург АГ".

Также тюменцы посетят BORSIG GmbH и берлинский центр предпринимательства Германии, сообщили "Уралинформбюро" в областном департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

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