Пересмотрев акцизы.

Россияне рискуют лишиться французских и испанских вин. Минфин РФ намерен лишить импортеров вина возможности пользоваться пониженной ставкой акциза для продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Льготу планируется оставить только для отечественных производителей. Соответствующий приказ ведомства, подписанный 5 мая 2017 года, оказался в распоряжении "Коммерсанта".

Пониженный акциз начал действовать с 1 января 2016 года. Для тихих защищенных вин он равнялся 5 рублям за литр, для игристых - 13 рублям. Для сравнения: для незащищенных величина сбора составляла 9 и 26 рублей соответственно. В текущем году ставку защищенного игристого подняли до 14 рублей за литр, для незащищенных вин - до 18 и 36 рублей соответственно, передает "Уралинформбюро".

Согласно новому приказу Минфина, импортерам вина могут доначислить акциз за весь период действия пониженной ставки, то есть почти за полтора года. В некоторых компаниях суммы доплаты в бюджет превысят 100 миллионов рублей. В таком случае 80% поставщиков зарубежных вин попросту разорятся.

Импортеры, естественно, не согласны с таким положением дел и готовы идти в суд. Ведь в Налоговом кодексе ставки акциза на защищенные вина прописаны без ограничения по месту происхождения продукции.

Однако Минфин придерживается позиции, что применение пониженных акцизов на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможно только для отечественных вин. "Вопрос в корректном понимании отраслевого закона, его системном толковании, из которого следует, что вина с защищенным наименованием могут быть только российского производства", - отмечает директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

По оценке владельца компании "Моро" Дмитрия Сырых, на защищенные вина приходится четверть всего импорта. Согласно таможенной статистике, за минувший год в Россию было ввезено 174,73 миллиона литров тихого (+4,5%) и 34,85 миллиона литров игристого (+4,8%). Отечественные виноделы показали отрицательную динамику: выпуск столовых вин упал на 7,7%, до 368,48 миллиона литров, а игристых - на 8%, до 147, 35 миллиона литров.