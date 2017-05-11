Чистая прибыль Группы ММК выросла в 1,5 разаСегодня в 16:00
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До 1,66 миллиарда долларов США.
За январь-март 2017 года Группа ММК выручила 1,66 миллиарда долларов США. Это в полтора раза выше аналогичного показателя прошлого года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", такая динамика связана с увеличением средней долларовой цены реализации. Рост составил 249 долларов США на тонну.
Показатель EBITDA вырос на 106,4% - до 452 миллионов долларов США. Чистая прибыль увеличилась на 53,5% - до 241 миллиона долларов США.
Общий долг компании вырос на 14,4%, достигнув 572 миллиона долларов США. Однако это было полностью компенсировано ростом объема денежных средств на счетах Группы ММК.
Вложения в основные средства составили 121 миллион долларов США. Всего в 2017 году на капстроительство планируется направить около 590 миллионов долларов США.
21 апреля 2017 года Совет директоров ММК рекомендовал Годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам второго полугодия 2016 года дивиденды в размере 1,242 рубля на одну обыкновенную акцию. Это около 60% от свободного денежного потока компании за этот период.
Данная сумма включает распределение между акционерами части прибыли, полученной от реализации пакета акций компании Fortescue Metals Group (FMG). В итоге общая сумма дивидендов, выплаченная ММК по итогам 2016 года, может составить около 370 миллионов долларов США.
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