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УВЗ не отказывается от идеи сбыть транспортную "дочку"Сегодня в 17:29

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Потенциальных покупателей несколько.

"Уралвагонзавод" продолжит поиск покупателя для своего дочернего предприятия ООО "УВЗ-Логистик". Об этом 10 мая сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов.

"Мы сегодня плотно с руководством госкорпорации "Ростех" работаем над этим проектом, у нас существует несколько возможных вариантов, - рассказал управленец, добавив, что решение о продаже будет обнародовано в ближайшее время, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что ранее УВЗ уже пробовал сбыть свою "дочку", однако в процедуру вмешались антимонопольщики. ФАС отклонила заявку НПФ "Благосостояние" (управляющая компания ООО "Тринфико Пропети Менеджмент"), поскольку углядела в сделке следы ОАО "РЖД" - по данным ведомства, 5 из 6 членов совета директоров "Благосостояния" избираются лицами, аффилированными с железнодорожной госкомпанией.

Это, посчитали в ФАС, может ударить по закону о защите конкуренции. "При совершении данной сделки у группы лиц ОАО "РЖД" появится возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия предоставления железнодорожного подвижного состава", - гласит заявление антимонопольщиков.

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