На программу запланировали 10 миллиардов.

Программа льготного автокредитования продолжит действовать в России и в 2017 году. Соответствующее постановление, предполагающее и некоторые правки, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

В числе ключевых изменений программы - увеличение предельной стоимости включенных в нее автомобилей с 1,15 до 1,45 миллиона рублей. Эта мера призвана компенсировать подорожание техники и расширить линейку субсидируемых моделей.

Предполагается, что по льготной схеме будет продано не менее 350 тысяч отечественных машин массой менее 3,5 тонны. Разница между ставкой льготного кредита и ключевой ставкой Центробанка будет компенсирована кредитным учреждениям из бюджета. На эти цели запланировано 10 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что практика льготирования не только повышает доступность транспортных средств для физических лиц и предпринимателей, но также способствует стабилизации объемов производства и сохранению рабочих мест в автомобилестроении и смежных отраслях.