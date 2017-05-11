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В парке "Уральских авиалиний" увеличилось число AirbusСегодня в 16:48

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До 42.

"Уральские авиалинии" получили очередной авиалайнер A321 с шарклетами от производителя Airbus. Его планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Сейчас в парке авиаперевозчика насчитывается 42 самолета: 23 А320, 12 А321 и 7 А319.

Как рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, прибывший авиалайнер выполнен в одноклассной компоновке и рассчитан на перевозку 215 пассажиров.

"Самолет оснащен законцовками крыла типа "шарклет". Шарклеты позволяют улучшить аэродинамические характеристики самолета и сократить расход топлива," - отметил он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, программа обновления авиапарка стартовала в "Уральских авиалиниях" более 10 лет назад. Ежегодно авиакомпания приобретает лайнеры европейского концерна Airbus, которые доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 250 направлений.

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