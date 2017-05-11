Портреты посетителей "ИННОПРОМа" напечатают на 3D-принтереСегодня в 18:50
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Резиденты технопарка "Университетский".
Одиннадцать резидентов екатеринбургского технопарка высоких технологий "Университетский" представят свои проекты на "ИННОПРОМе". Выставка пройдет 10-13 июля 2017 года. Страной-партнером станет Япония, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Технопарк — это точка развития инновационных стартапов, современных предприятий, которые через 5-10 лет будут двигать экономику региона. Мы отобрали те компании, те решения и продукты, в которых видим потенциал. Они отвечают промышленному профилю выставки и хорошо вписываются в тему стенда Свердловской области — "Молодежь и научно-техническое творчество", - отметил замминистра инвестиций и развития региона Александр Породнов.
В частности, резиденты "Университетского" на выставке будут сканировать лица посетителей и мгновенно распечатывать их на 3D-принтере. Гости "ИННОПРОМа" смогут увидеть бои роботов, которых предварительно соберут сами. Желающие пройдут экспресс-курсы управления беспилотником, посетять мастер-класс по сборке моделей самолетов, летающих на сотни метров, и совершать экскурсию по технопарку с помощью очков виртуальной реальности.
На стенде Среднего Урала разместится и витрина изделий, напечатанных на различных типах 3D-принтеров: от глушителя для АК-74 до модели блока двигателя.
"Стенд Свердловской области будет представлять собой интерактивную площадку высоких технологий. Все дни работы выставки здесь будет проходить конкурс на лучшую идею и модель изделия, которое можно производить на 3D-принтере для массового использования", - сообщил генеральный директор технопарка "Университетский" Денис Скоморохов. По его словам, участие в выставке для резидентов инновационного центра будет бесплатным.
Стоит отметить, что статус главной промышленной выставки России "ИННОПРОМ" получил благодаря лоббистским усилиям главы Среднего Урала Евгения Куйвашева. Выставка проводится в Екатеринбурге с 2010-го, интерес отечественных и зарубежных компаний к ней растет год от года. Только в 2016 году на 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей собрались представители 95 стран мира. Общее число посетителей "ИННОПРОМа" тогда превысило 48 000 человек, в его работе приняли участие 638 компаний из США, Австрии, Германии, Финляндии и других стран.
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