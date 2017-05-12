Цеха отстроят заново.

Верхнетуринский машиностроительный завод в ходе начавшейся реконструкции фактически будет отстроен заново, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

По планам регионального министерства промышленности и науки, на предприятии, основанном в 1735 году, будут заново возведены цеха кузнечно-прессового оборудования и механообработки. "Новые более компактные производственные помещения будут соответствовать современным требованиям энергосбережения и экологической безопасности", – отметил заместитель главы минпрома Игорь Зеленкин.

Модернизация позволит предприятию расширить линейку выпускаемой продукции. В частности, оно начнет выпускать новые виды вакуумных переключателей и пожарную технику на гусеничном ходу.