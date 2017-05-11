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Google выплатила ФАС 438 миллионов рублей штрафаСегодня в 19:32

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По жалобе "Яндекса".

Корпорация Google оплатила административный штраф в 438 067 400 рублей за нарушение закона "О защите конкуренции".

Штраф, назначенный Федеральной антимонопольной службой, был погашен 9 мая 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

17 апреля ФАС и Google заключили мировое соглашение по итогам почти двухлетнего разбирательства по факту нарушения интернет-компанией антимонопольного законодательства.

В сентябре 2015 года "Яндекс" пожаловался в ФАС на то, что Google, являясь владельцем ОС Android, на которой работает большая часть мобильных устройств, может ограничивать доступ к ключевым компонентам данной платформы, а следовательно, и установку приложений конкурентов.

Антимонопольщики выявили, что американская корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке, предоставляя производителям магазин Google Play в обмен на обязательство устанавливать поиск Google "по умолчанию", а другие приложения Google размещать на приоритетных местах экранов.

Теперь корпорация, кроме выплаты штрафа, должна устранить все нарушения конкуренции.

"Мы уверены, что исполнение условий мирового обеспечит возможность для развития конкуренции на рынке мобильного ПО в России, что благоприятно скажется на наших потребителях. Закон о защите конкуренции необходимо соблюдать всем компаниям, продукция которых поставляется на территорию Российской Федерации – и транснациональным корпорациям в том числе", - отметил замглавы ФАС Алексей Доценко.

Ранее по теме:
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