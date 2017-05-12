ММК перейдет на замкнутую систему водоснабженияСегодня в 12:09
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Проект обойдется в 650 миллионов.
ММК приступил к реконструкции системы оборотного водоснабжения, которая предполагает расширение резервуара-охладителя. Проект стоимостью 650 миллионов рублей будет реализован до конца 2018 года.
Его цель - перейти на максимально замкнутую систему оборотного водоснабжения. Это позволит до минимума снизить экологическую нагрузку на Магнитогорское водохранилище. Объем сброса воды в него сократится в 11 раз, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК".
В рамках проекта планируется создать комплекс инженерно-технических сооружений. Он отделит пруд-охладитель от русловой части Магнитогорского водохранилища в акватории от Южного перехода до Казачьей переправы.
Гидромеханизированным способом будет построена дополнительная разделительная дамба от Южного перехода до затопленной в настоящее время плотины №1 и далее до левого берега водохранилища. Для подпитки водой оборотной части будет возведено водозаборное устройство, также появится сбросное устройство, оборудованное затворами. Кроме того, предусмотрено строительство систем контроля водопотребления и инженерных коммуникаций.
Проект прошел госэкспертизу, в том числе в экологической части. План работ предусматривает прекращение намывки дамбы с 5 мая по 15 июня, чтобы создать условия для нереста рыбы в Магнитогорском водохранилище. Последнее было создано в 1939 году для обеспечения потребностей в водных ресурсах ММК.
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