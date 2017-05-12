Российские авиакомпании показали 25-процентный взлетСегодня в 10:07
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Пассажироперевозок.
В январе - апреле 2017 года российские авиакомпании перевезли 27,09 миллиона человек. Рост пассажиропотока по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 20,6%.
Пассажирооборот за первые четыре месяца увеличился на 24,6%, до 68,1 миллиарда пассажиро-километров, а грузооборот – на 23%, до 2,359 миллиарда тонно-километров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росавиации.
В апреле текущего года рост пассажирских перевозок был зафиксирован, в частности, у пяти крупнейших авиакомпаний РФ. Услугами "Аэрофлота" воспользовались 2,62 миллиона человек (+15,3%), "России" - 774 тысячи человек (+54,7%). В путешествие с S7 отправились 701,69 тысячи человек (+5,4%), с "ЮТэйр" - 547,59 тысячи (+21%). Предпочтение "Уральским авиалиниям" отдали 535,65 тысячи путешественников (+25,9%).
В целом за месяц авиаперевозчики обслужили 7,39 миллиона пассажиров, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Грузооборот вырос на 24,3% и достиг 2,27 миллиарда тонно-километров, а пассажирооборот увеличился на 26,7%, до 18,2 миллиарда пассажиро-километров .
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