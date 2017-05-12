С 2019 года.

Самозанятых россиян обяжут покупать патенты и платить страховые взносы с 2019 года, по окончании налоговых каникул.

Согласно законопроекту, разработанному в Совете Федерации, фрилансерам не придется регистрироваться в качестве ИП, как это обсуждалось ранее. Стоимость патента для них будут определять региональные власти.

Кроме того, самозанятые граждане авансом за год будут уплачивать страховые взносы, но по пониженной ставке - 5% МРОТ в месяц, пишет РБК. Исходя из нынешнего минимального размера оплаты труда, сумма годового платежа составит 4 680 рублей. Соответствующие поправки планируется внести в Налоговый кодекс РФ.

Документ 12 мая в закрытом режиме обсудят в СовФеде с привлечением представителей Минтруда, Минфина и Минэкономразвития, чтобы как можно быстрее направить согласованную версию в правительство России. Не исключено, что сегодня же будет расширен список категорий фрилансеров. Сейчас там фигурируют только няни, репетиторы и домработницы, передает "Уралинформбюро".