Юбилейную Ирбитскую ярмарку проведут по высшему разрядуСегодня в 12:35
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С мотобиеннале и палаточным городком.
11-13 августа 2017 года в Свердловской области пройдет XV Ирбитская ярмарка. Ее проведение обсуждалось на совещании у первого замгубернатора Алексея Орлова 11 мая.
"Мы должны согласовать все действия, чтобы провести Ирбитскую ярмарку на самом высоком организационном уровне", - подчеркнул он.
В этом году Ирбитская ярмарка была включена в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке правительства Среднего Урала. К ее организации подключились региональные минпромнауки и министерство АПК, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
В формировании деловой программы примут участие Уральская торгово-промышленная палата, СОСПП, Свердловский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Уже сейчас в ней значатся круглые столы по развитию туристических кластеров малых городов и агломераций, охране и использованию объектов культурного наследия и другим вопросам. Ожидается, что участие в мероприятиях примет глава региона Евгений Куйвашев.
Расширенная культурная программа позволит увидеть больше достопримечательностей Ирбита. По словам градоначальника Геннадия Агафонова, будут работать более 10 площадок, сконцентрированных вокруг исторического центра. На сегодня сформированы секторы для розничной торговли, площадок "Города мастеров", православной и детской ярмарок. Традиционно основные торговые и выставочные мероприятия пройдут на площади Ленина и в квартале улиц Кирова - Красноармейская - Орджоникидзе.
Гостей и жителей Ирбита ждут фестивали, конные забеги, концерт духовной музыки и выступление звонарей. Любителей техники порадуют индустриальная мотобиеннале и Артмотошоу.
Рассматривается возможность проведения церемонии награждения участников проекта "Выбирай наше местное", победителей конкурса народных и художественных промыслов, определение лучших образцов продовольственных товаров.
Особое внимание Алексей Орлов поручил уделить организации питания и обеспечению безопасности участников ярмарки. Для размещения такого большого количества гостей города предусмотрены как гостиницы, так и палаточный городок.
В 2016 году на Ирбитской ярмарке побывала 31 тысяча человек, а в числе участников значились более 660 организаций из Московской, Оренбургской, Челябинской, Волгоградской области, Алтайского края и других регионов России, а также из Беларуси.
Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что одна из старейших в России Ирбитская ярмарка – это не только туристический бренд Свердловской области, но и драйвер экономического развития восточных территорий региона.
В связи с этим может быть создана программа комплексного развития Ирбита. Она поспособствует улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, развитию туристического кластера и решению жилищно-коммунальных вопросов.
Ирбитская ярмарка проводится с 1643 года. В 1730-40 годах она являлась одной из крупнейших в России, а в 1870-80-е годы занимала второе место после Нижегородской. При советской власти Ирбитская ярмарка открывалась всего восемь раз. Второе рождение она получила в 2003 году при поддержке областных властей.
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