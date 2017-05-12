Деньги пойдут на "социалку".

Доходы бюджета Свердловской области по итогам первого квартала 2017 года оказались на 5,5 миллиарда выше запланированных. На ближайшем заседании регионального Заксобрания 23 мая депутатам предстоит утвердить новые цифры поступлений и решить, на что направить средства.

"Это значит, что у нас появится возможность вернуться к финансированию социальных статей расходов, которые при принятии бюджета на 2017 год мы отложили до появления дополнительных доходов", - отметила на заседании Совета облпарламента его председатель Людмила Бабушкина.

Народные избранники уже готовят предложения о том, на что потратить доппоступления. "Вчера как раз спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею о введении льгот для "детей войны": теперь у области есть и деньги, и повод вернуться к этому вопросу, чтобы наконец-то принять соответствующий законопроект. Кроме того, в свое время отложили вопрос о финансировании работ по открытию поликлиники на Декабристов, тоже самое время к нему вернуться", - пояснил в беседе с "Уралинфрмбюро" депутат Евгений Зяблицев.