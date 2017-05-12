Экспорт вырос втрое.

Экспорт российских семян подсолнечника в страны Евросоюза достиг десятилетнего максимума. Только за 2016 год поставки выросли в три раза - до 86,5 тысячи тонн на сумму 42,5 миллиона евро, пишут "Известия".

Крупнейшим покупателем в Старом Свете оказались Нидерланды. В Королевство поставлено 35,5 тысячи тонн семян подсолнечника на 19,4 миллиона евро. Экспорт в Италию увеличился в 900 раз - до 5,3 тысячи тонн на 3,1 миллиона евро.

Живут любители русских семечек и на берегах Босфора. Турция в четыре раза нарастила их импорт по сравнению с 2015 годом - до 81 тысячи тонн. И тенденция сохраняется: за январь-март этого года турки уж закупили 51 тысячу тонн семян подсолнечника, передает "Уралинформбюро".

По данным Федеральной таможенной службы России, совокупный экспорт по итогам 2016 года составил 187 тысяч тонн, что в три раза больше, чем годом ранее.

Эксперты отрасли объясняют рост экспорта снижением ставки таможенной пошлины: с сентября 2016 года она составляет 6,5% (но не менее 9,74 евро за тонну), ранее приходилось платить 9,88% (но не менее 14,81 евро за тонну).

"В целом тенденция по росту экспорта семян подсолнечника на внешние рынки оказывает негативное влияние на внутренний рынок. Наши производства недозагружены на 30–50%, при этом мы наращиваем поставки за рубеж", - сетует исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерина Нестерова. Однако в Минсельхозе такой проблемы не видят. По данным ведомства, на экспорт уходит лишь 5% всего объема производства семян подсолнечника.