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Минкомсвязи России намерен к 2019 году ввести запрет на прием бумажной отчетности, которую бизнесмены предоставляют чиновникам. Предложение уже направлено на согласование в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.

Согласно новому подразделу госпрограммы "Цифровая экономика", до 2018 года в России пройдет аудит и оптимизация форм отчетности, а также систематизация налоговой, бухгалтерской, статистической документации, пишет газета "Известия".

На основании этой работы создадут реестр показателей единой отчетности, которому обяжут следовать бизнесменов. Управлять этими процессами будет специальная структура, которая пока не определена, передает "Уралинформбюро".