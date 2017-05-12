Бизнесменам запретят соваться к чиновникам с бумажкамиСегодня в 14:55
- Текст
Все - через Интернет.
Минкомсвязи России намерен к 2019 году ввести запрет на прием бумажной отчетности, которую бизнесмены предоставляют чиновникам. Предложение уже направлено на согласование в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.
Согласно новому подразделу госпрограммы "Цифровая экономика", до 2018 года в России пройдет аудит и оптимизация форм отчетности, а также систематизация налоговой, бухгалтерской, статистической документации, пишет газета "Известия".
На основании этой работы создадут реестр показателей единой отчетности, которому обяжут следовать бизнесменов. Управлять этими процессами будет специальная структура, которая пока не определена, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:17
Для челябинцев подготовят 9 пляжей
К 1 июня.Сегодня в 17:10
В Камышлове обманутый дольщик объявил голодовку
Банк отнимает у пенсионера дом.Сегодня в 17:06
В Екатеринбурге неизвестные жестоко избили водителя иномарки
Который их подвозил.Сегодня в 17:02
Глава Златоуста прошел испытания выборной комиссии
Конституцию знает, выглядит опрятно.Сегодня в 16:59
Карты "Мир" превратят в продуктовые сертификаты
Для малоимущих.Сегодня в 16:56
Свердловские власти протестировали инвестклимат
Которому "прописано" улучшение.Сегодня в 16:38
Банк "Открытие" наградил лучших выпускников Сургутского госуниверситета
Памятными призами.Сегодня в 16:21
Екатеринбуржца будут судить за хищение 109 миллионов по схеме Мавроди
Финансовая пирамида охватила 11 городов.Сегодня в 16:13
УрФЮИ отлучили от образования
Рособрнадзор "тормознул" лицензию.Сегодня в 16:05
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 15:59
Свердловчанин отсудил 90 тысяч за потерянный Azur Air багаж
Чемоданы вместо Туниса улетели в Таиланд.Сегодня в 15:51
В екатеринбургском Академическом возведут "город из картона"
Длиной 12 метров.Сегодня в 15:37
В Екатеринбурге поймали предполагаемого убийцу восьмиклассницы
Тело которой нашли на школьном стадионе.Сегодня в 15:32
Исследователь из УрГУПС вырос до замминистра
И займется развитием инфраструктуры.Сегодня в 15:23
ФСК ЕЭС модернизирует свердловскую подстанцию "Сварочная"
Питающую Верхнюю Пышму и часть Екатеринбурга.
Главные новости
- Сегодня в 16:13УрФЮИ отлучили от образования
- Сегодня в 15:37В Екатеринбурге поймали предполагаемого убийцу восьмиклассницы
- Сегодня в 14:10Судьбу екатеринбургских первоклассников решит Госдума
- Сегодня в 12:05Екатеринбург найдет полномочия "под елкой"
- Сегодня в 08:00Условный Соколовский
Аналитика
Свердловские власти протестировали инвестклимат
Которому "прописано" улучшение.
Условный Соколовский
Российской действительности.
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.