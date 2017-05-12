В апреле 2017 года.

За январь-апрель 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла 1 871 401 человека. Это на 28% выше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, за 4 месяца самолеты выполнили 14 219 рейсов (+17%). Из них 8 678 – по России, 5 541 – за рубеж. Пассажирооборот вырос на 29% - до 4 308,2 миллиона пассажирокилометров.

Только в апреле услугами "Уральских авиалиний" воспользовались 537 049 пассажиров (+26%). Было выполнено 3 963 рейса (+16,4%).

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Сейчас парк воздушных судов "Уральских авиалиний" насчитывает 42 самолета европейского концерна Airbus.