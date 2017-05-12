И вносит свой вклад в благоустройство.

"ВСМПО-Ависма" активно участвует в развитии Верхней Салды. 25 апреля гендиректор Корпорации Михаил Воеводин встретился с главами Верхнесалдинского городского округа и администрации муниципалитета Алексеем Забродиным и Константином Ильичевым. Стороны обсудили круг местных проблем и способы их решения.



Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Корпорации, "ВСМПО-Ависма" сейчас участвует в проектах по спрямлению дороги на улице Энгельса и благоустройству парка имени Гагарина. Кроме того, работники предприятия регулярно приводят в порядок немалую территорию города после зимы. М.Воеводин выразил сожаление о том, что салдинские бизнесмены пассивно участвуют в муниципальных проектах по благоустройству.

По словам М.Воеводина, Корпорация сегодня поддерживает спорткомплекс "Крепыш", адресно помогая лучшим городским спортсменам. Выделены средства на поездку салдинского спортсмена Сергея Селезня на чемпионат мира по пауэролифтингу. Затевается интересный проект по развитию шахматного спорта, который поддержит чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Финансовую поддержку от "ВСМПО-Ависма" получает Дворец культуры имени Агаркова, 10 миллионов рублей будет направлено школе №1 на реализацию проекта "Инженерная школа". К 9 мая корпорация поддержала инициативную группу, которая собрала материал о салдинцах, погибших в финскую войну, также было оплачено издание "Книги памяти".

"Преобразования в городе идут медленнее, чем нам всем хотелось бы, тут я согласен с критикой. Но надо понимать, что ряд вопросов можно решить только на уровне федеральной власти, такой, например, как реконструкция госпиталя. Ряд проблем – это губернаторский уровень. Например, ветхое жильё и строительство детского сада. Корпорация готова включиться в решение этих задач, но она должна понимать, что местная власть действует с нами в унисон, что в думе находятся люди, понимающие: управление муниципалитетом – это не решение локальных задач образования, точечных проблем в культуре, латания дыр в коммунальном хозяйстве", - заключил Михаил Воеводин.