Питающую Верхнюю Пышму и часть Екатеринбурга.

ФСК ЕЭС (входит в группу компаний "Россети") реконструирует свердловскую подстанцию 220 кВ "Сварочная". Прежде всего на ней планируется установить 4 новых разъединителя 110/220 кВ. Также будут обновлены ручные приводы главных и заземляющих ножей разъединителей 110 кВ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, устаревшее оборудование щита собственных нужд "Сварочной" и щита постоянного тока заменят современными образцами российского производства, доказавшими свою надежность.

Благодаря работам на подстанции повысится надежность электроснабжения потребителей Верхней Пышмы и северной части Екатеринбурга, включая металлургические предприятия.

Следует отметить, что до конца 2017 года ФСК ЕЭС обновит около 400 разъединителей на уральских энергообъектах.