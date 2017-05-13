Мэрия Екатеринбурга банкротит собственника аквапарка "Лимпопо"12 мая в 17:32
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За долг в 21 миллион рублей.
Арбитражный суд Свердловской области принял заявление о банкротстве ООО "Кит Екатеринбург", владеющего торговыми центрами "Кит" и "Глобус", а также аквапарком "Лимпопо".
Компания накопила долг в 21,2 миллиона рублей. Заявителем выступила администрация Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро". Дата заседания по делу о несостоятельности компании пока не назначена.
Следует отметить, что это не первая претензия мэрии к организации. 9 февраля чиновники отсудили у компании 12,26 миллиона рублей за аренду участка земли под ТРК "Глобус" (Щербакова, 4), который копился с сентября 2015-го по июнь 2016 года.
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