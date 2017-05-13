За долг в 21 миллион рублей.

Арбитражный суд Свердловской области принял заявление о банкротстве ООО "Кит Екатеринбург", владеющего торговыми центрами "Кит" и "Глобус", а также аквапарком "Лимпопо".

Компания накопила долг в 21,2 миллиона рублей. Заявителем выступила администрация Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро". Дата заседания по делу о несостоятельности компании пока не назначена.

Следует отметить, что это не первая претензия мэрии к организации. 9 февраля чиновники отсудили у компании 12,26 миллиона рублей за аренду участка земли под ТРК "Глобус" (Щербакова, 4), который копился с сентября 2015-го по июнь 2016 года.



Ранее по теме:

Мэрия Екатеринбурга отсудила 12 миллионов у владельцев ТРК "Глобус"