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На водку и коньяк накинули ценуСегодня в 08:36

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Из-за роста акцизов.

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку выросла до 205 рублей за пол-литра. За такой же объем коньяка теперь придется платить не менее 371 рубля, передает "Уралинформбюро".

13 мая в России вступил в силу соответствующий приказ Минфина РФ. Причиной повышения стал рост акцизов на крепкий алкоголь, произошедший впервые с 2014 года.

Еще в январе 2017-го Минфин предлагал увеличить МРЦ на водку до 219 рублей, но из-за опасений наплыва контрафакта от столь существенного подорожания "беленькой" (предыдущая МРЦ составляла 190 рублей) решили воздержаться.

Таким образом, цена за пол-литра водки выросла на 7,9%, а коньяка – на 15,2%.

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