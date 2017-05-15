На Михеевский ГОК.

Русская медная компания показала профессорам ведущих профильных вузов передовые технологии майнинга на примере Михеевского ГОКа. "Технотур" был организован совместно с Metso и Outotec. На ГОКе побывали преподаватели УГГУ и УрФУ (Екатеринбург), МГТУ имени Носова (Магнитогорск), ЮУрГУ (Челябинск) и Коркинского горно-строительного техникума (Коркино).

Как рассказала вице-президент РМК по кадровой политике и соцответственности Анна Шабарова, идея "Технотура" родилась в конце 2016 года, на конкурсе кейсов для студентов МГТУ имени Носова. По словам представителей вузов, при огромном объеме теоретических знаний, исследований и изысканий у них не всегда есть возможность на практике увидеть передовые технологии горного дела, побывать на самых современных предприятиях.

Исполнительный директор АО "Михеевский ГОК" Артем Сизиков провел для участников "Технотура" экскурсию по основным объектам комбината. Они побывали на руднике, конвейере и складе крупнодробленой руды, обогатительной фабрике, центральной химлаборатории.

Директор Института горного дела и транспорта МГТУ имени Носова Сергей Гавришев отметил высокую эффективность организации работ. "Разрабатывать месторождения с таким низким содержанием руды, как на Михеевском ГОКе, еще сравнительно недавно считалось нецелесообразным. А здесь огромные объемы переработки с высокой эффективностью извлечения полезного компонента позволяют добиться приемлемой для компании себестоимости работ", - заключил он.

"Компактная обогатительная фабрика Михеевского ГОКа вмещает очень крупногабаритное оборудование, при этом современное и высокопроизводительное. Оно размещено максимально эргономично и настроено на самую высокую эффективность", - добавила замдиректора этого вуза Елена Дегодя.

Кроме того, программа "Технотура" включала презентации представителей Metso и Outotec — поставщиков техники и технологий дробления и измельчения медно-порфировой руды и флотации и производства медного концентрата. Они рассказали не только о своей спецтехнике и ноу-хау, но и процессе внедрения этих решений на Михеевском ГОКе.

"Metso работает с РМК более 10 лет, мы очень гордимся этим уникальным для России проектом, реализованным на Михеевском ГОКе. И мы благодарны Русской медной компании за приглашение в этот "Технотур". За рубежом крупнейшие вузы широко практикуют подобные туры на действующие предприятия с возможностью разобрать интересные кейсы по использованию новейшего оборудования для майнинга. Но в России подобного опыта у нас еще не было", - отметил директор департамента продаж комплексных проектов Metso Алексея Гребенешникова.

С ним солидарен и ведущий инженер и аспирант кафедры в УрФУ Алексей Крицкий. "Такой чистоты, как на Михеевском ГОКе, я не видел нигде. В карьере не пыльно, на территории очень красиво, аккуратно, все в зелени — это действительно впечатляет".

Следует отметить, что участники "Технотура" внесли лепту в озеленение Михеевского ГОКа, высадив "Аллею науки" из 20 саженцев пирамидальных тополей. Она станет станет символом объединения науки и производства во благо экологии, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Также 12 мая в МГТУ имени Носова прошел очередной День карьеры от Русской медной компании. Более 80 студентов Института горного дела и транспорта познакомились с передовыми технологиями добычи и обогащения полезных ископаемых. Свои наработки представили ведущие западные производители — Metso и Outotec.