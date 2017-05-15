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Инвесторов заманят на Средний Урал стабильным экономическим рейтингомСегодня в 14:03

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С долгосрочной перспективой.

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный экономический рейтинг Свердловской области на уровне "BB+" с прогнозом "Стабильный". Это событие повышает инвестиционную привлекательность региона.

"Присвоенный рейтинг учитывает развитую промышленную экономику Свердловской области, основу которой составляют металлургический и машиностроительный сектора. Показатели социально-экономического развития области выше медианного уровня для российских регионов", - подчеркнула и.о. министра экономики Среднего Урала Татьяна Гладкова.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, Свердловская область имеет умеренный в международном контексте уровень долговой нагрузки, удовлетворительные показатели ликвидности и приемлемые бюджетные показатели - регион сумел сократить уровень дефицита бюджета до 3,1% от всех доходов 2016 года.

В 2017 году Свердловская область планирует привлечь средства на внутреннем рынке облигаций и заместить часть среднесрочных банковских кредитов долгосрочными облигациями. Эти меры позволят снизить уровень долговой нагрузки, удлинить сроки погашения, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

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