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"АвтоВАЗ" отзовет 5 000 спортивных "Грант" и "Калин"Сегодня в 13:27

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Брак нашли и у 14 000 Audi.

Росстандарт согласовал "АвтоВАЗу" отзыв порядка 5 000 машин Lada Granta Sport и Lada Kalina Sport. Еще один запрос на отзыв 14 000 автомобилей марки Audi готовит ООО "Фольксваген Групп Русс" (дилер Audi в России). Такое заявление сделал в интервью "Известиям" глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Отзывные кампании говорят об ответственности производителя и его заинтересованности в длительных отношениях с клиентами, уверен министр. Он не считает подобные акции ущербом репутации автопроизводителей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в марте этого года "АвтоВАЗ" объявил о бесплатном ремонте 106 723 машин Lada Kalina и Lada Granta, произведенных позже 3 сентября 2015 года. Оказалось, что в автомобилях с механической коробкой передач трос сцепления перетирает топливную/паровую трубку.

В апреле Росстандарт отозвал 128 Audi моделей A4, A5, A6 и A8 из-за возможного дефекта подушек и ремней безопасности и более 2 300 Audi Q5 из-за потенциальной протечки люка.

Ранее по теме:
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