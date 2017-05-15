Рационализаторы "ВСМПО-Ависма" озвучили более 200 идейСегодня в 12:57
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За год с небольшим.
За 2016 год и первый квартал 2017-го сотрудники 2ВСМПО-Ависма" озвучили 207 рацпредложений. Это новые технические решения направлены на снижение себестоимости продукции и повышение ее качества. Из озвученного 79 проектов уже воплощены в жизнь - экономический эффект от них превысил 10 миллионов рублей.
За содействие рационализации и изобретательству 80 работников ВСМПО и 25 сотрудников Ависма получили премии от 2 до 8 тысяч рублей. Соответствующий приказ был подписан 2 мая.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, ежегодно в производстве "ВСМПО-Ависма" используется более 100 объектов интеллектуальной собственности. Изобретения направлены на создание и выпуск новых видов изделий, усовершенствование технологических процессов. Корпорация обладает исключительным правом на их использование не только в России, но и за рубежом.
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