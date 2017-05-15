На соответствие качеству.

15 мая в России стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Сейчас ГОСТы являются добровольной системой сертификации. Однако если производитель заявил о соответствии этим стандартам, то его продукция должна отвечать всем закрепленным в них требованиям. За введение потребителей в заблуждение может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.

В 2017 году проверки будут проходить в семи пилотных регионах, включая Свердловскую область. Со следующего года система начнет действовать по всей стране.

Прошедшие испытания компании получат право маркировать свои изделия знаком национальной системы стандартизации (НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта. Причем поучаствовать в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов производители могут и по собственной инициативе - необходимо лишь подать в Росстандарт заявку.

При этом глава Минпромторга (в ведении которого находится и Росстандарт) Денис Мантуров подчеркивает, НСС представляет собой рыночный механизм и каких-либо ограничений для оборота товаров без маркировки не будет: выбор – за покупателем.