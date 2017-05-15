Экономическую безопасность страны усилят за лето.

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, упор будет сделан на нивелирование отрицательных эффектов для российской экономики от внешних факторов давления - санкции, наложенные по политическим мотивам, затрудняют России выход на международные товарные и финансовые рынки. Также глава государства считает необходимым провести деофшоризацию и усилить антикоррупционную работу.

Конкретные мероприятия в рамках стратегии будут разработаны правительством РФ в течении 3 месяцев, передает "Уралинформбюро". Предшествовать этому будет глобальный мониторинг состояния экономической безопасности страны.