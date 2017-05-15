×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин прикрыл Россию от санкцийСегодня в 14:40

  • Текст

Экономическую безопасность страны усилят за лето.

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, упор будет сделан на нивелирование отрицательных эффектов для российской экономики от внешних факторов давления - санкции, наложенные по политическим мотивам, затрудняют России выход на международные товарные и финансовые рынки. Также глава государства считает необходимым провести деофшоризацию и усилить антикоррупционную работу.

Конкретные мероприятия в рамках стратегии будут разработаны правительством РФ в течении 3 месяцев, передает "Уралинформбюро". Предшествовать этому будет глобальный мониторинг состояния экономической безопасности страны.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×